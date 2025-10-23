Editorial

Editorial: El gran ganador de las fricciones entre Trump y Petro

Los dos mandatarios harían muy bien en poner atención a lo que dijo el expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos: ‘Si se trata de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, ¿qué mejor que el mayor consumidor del mundo y el mayor productor del mundo estén peleando?’

Por La Nación
En este nuevo capítulo de confrontación, Petro lanzó la primera estocada, con innecesaria imprudencia, y Trump reaccionó con insultos, represalias y amenazas. (LUIS ACOSTA JIM WATSON/AFP)







