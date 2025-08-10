El Mundo

Petro contra Trump: ‘Poner precio a Maduro no resolverá la crisis en Venezuela’

Presidente de Colombia aseguró que los problemas de Venezuela no se resuelven “por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
En un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, el mandatario colombiano aseguró que ese no es el camino para resolver los problemas de Venezuela. (LUIS ACOSTA JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroDonald TrumpNicolás MaduroVenezuela
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.