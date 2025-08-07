¿De quién es la isla? Petro desafía a Perú en el Amazonas y amenaza con tribunales internacionales

Perú expresó su "enérgica protesta" por declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cuestionó su soberanía sobre una isla amazónica ubicada en la frontera compartida entre ambos países, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Santiago RUIZ / AFP)

Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó que Perú tenga jurisdicción sobre una isla en el río Amazonas ubicada en la frontera entre ambos países, al participar este jueves en los actos de celebración de la independencia colombiana en la ciudad de Leticia.

Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas. Lima defiende que la de Santa Rosa está en su territorio y que sus habitantes son peruanos.

En junio, Perú oficializó la creación de un nuevo distrito en Santa Rosa y mandó a funcionarios públicos a la zona. Tras la decisión, Colombia protestó y exigió una negociación bilateral para definir la soberanía insular.

“Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, afirmó Petro el jueves.

Las dinámicas hidrológicas del río Amazonas hacen que la delimitación de la frontera sea compleja. Según un tratado bilateral firmado en 1922, la división territorial se establece en el punto más profundo del río.

Las diferencias entre el izquierdista Petro y su homóloga peruana de derecha, Dina Boluarte, son de larga data. Petro, que respalda al antecesor de Boluarte Pedro Castillo -destituido y encarcelado por su intento de disolver el Congreso- acusa al Ejecutivo peruano de violar los derechos humanos.

La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años preocupa a los expertos hidráulicos colombianos, que advierten que el país podría quedarse sin acceso directo al río. Este fenómeno tendría un impacto negativo en Leticia, capital amazónica e importante puerto comercial colombiano.

Este 7 de agosto, en el 215 aniversario de la independencia de Colombia, Petro aseguró que si Perú no accede a la mediación llevará el caso ante la justicia internacional.

La mayoría de los pobladores de Santa Rosa son peruanos y defienden a la isla como tal.