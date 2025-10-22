El Mundo

Estados Unidos intensifica ataques antidroga sin frenar el narcotráfico

Expertos afirman que la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico no afecta el narcotráfico colombiano y podría incluso elevar el precio de la cocaína.

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izq), aseguró que más de 15.000 estadounidenses residen en el país de forma irregular y deben regularizar su situación migratoria. Petro aprovechó para criticar al expresidente estadounidense Donald Trump por las deportaciones de colombianos durante su mandato. Fotos:
Colombia es el país que más cocaína produce en el mundo. (Raul ARBOLEDA / Mandel NGAN / AFP /Raul ARBOLEDA / Mandel NGAN / AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosColombiaVenezuelaCaribePacíficoNarcotráficoAtaques
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.