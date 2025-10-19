El Mundo

Gustavo Preto acusa a Estados Unidos de violentar soberanía de Colombia y asesinar a un pescador

El presidente de Colombia ha sido un fuerte crítico del despliegue militar que ordenó Donald Trump, cerca de Venezuela, para detener embarcaciones dedicadas al narcotráfico

Por AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas israelíes.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, defendió la inocencia de un pescador que habría muerto en uno de los operativos militares que Estados Unidos realiza en aguas del Caribe. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







