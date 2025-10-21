El Mundo

Gustavo Petro busca recomponer relaciones con Estados Unidos tras acusaciones de Trump sobre narcotráfico

Tras ser tildado por Donald Trump de “líder del narcotráfico”, Gustavo Petro se reunió con el representante de Estados Unidos en Bogotá para mejorar la cooperación antidrogas y aliviar la tensión diplomática entre ambos países.

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump y Petro
El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Foto: (MANDEL NGAN JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroColombiaEstados UnidosDonald Trumpnarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.