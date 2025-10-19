Estados Unidos vuelve a atacar otra lancha y abate a tres presuntos narcos

Imagen difundida por el presidente Donald Trump a mediados de setiembre muestra el ataque de fuerzas estadounidenses contra una presunta lancha del narcotráfico en aguas internacionales, en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres “narcoterroristas”, anunció el domingo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación afiliada a la guerrilla colombiana Ejército Liberación Nacional (ELN) que “navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos“, dijo Hegseth en X.

No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

“Estos cárteles son la Al-Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al-Qaeda“, agregó Hegseth.

Señaló que ningún estadounidense salió herido en el operativo.

Hegseth acompañó el post con un video del ataque.

Este es el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en aguas internacionales del Caribe con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Con el anuncio de este domingo incluido, se ha informado de siete ataques que han dejado al menos 30 muertos.

Apenas el jueves se realizó otro ataque, esta vez contra un submarino que según el gobierno de Estados Unidos transportaba drogas. Dos sobrevivientes, incluyendo un colombiano, fueron repatriados a sus países de origen.