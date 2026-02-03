Editorial

Editorial: El ‘cambio profundo’ que le prometió Laura Fernández a un país dividido

La presidenta electa no debería mirar con desdén el hecho de que se apresta a gobernar una nación prácticamente dividida en partes iguales. En un país fragmentado, preservar la paz social y fortalecer la cohesión nacional debe ser un objetivo superior de cualquier proyecto de gobernanza

Por La Nación
01/02/2026 San José, Centro, Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
Laura Fernández se verá tentada a echar más fuego a la hoguera, provocar más polarización o desacreditar, pero, por el bienestar del país, debe evitar esa estrategia. Acá, la noche del domingo 1.° de febrero. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







