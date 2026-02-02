Así fue la carrera de Laura Fernández hacia la candidatura oficialista y la Presidencia de la República

Laura Fernández fue finalmente la escogida por el oficialismo para encabezar la candidatura presidencial, tras un tiempo en el que también sonaron otros dos nombres.

Las elecciones nacionales concluyeron y la candidata oficialista, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, ganó la presidencia tras obtener un 48,3% de los votos, según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Pero, ¿cuál fue el camino que recorrió para consolidarse como la sucesora del oficialismo?

Lo que más se conoce de Laura Fernández es que llegó al gobierno de Rodrigo Chaves en el 2022, cuando asumió como ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), cargo que desempeñó hasta el 2025. Durante ese periodo, específicamente entre 2024 y 2025, también lideró el Ministerio de la Presidencia.

Antes de su paso por el Ejecutivo, la jerarca, oriunda de Esparza, Puntarenas, trabajó como asesora del exlegislador Mario Redondo. En el 2018, integró la fórmula presidencial de Redondo bajo la bandera del partido Alianza Demócrata Cristiana, en comicios donde finalmente resultó electo Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Previo a estos roles de alto perfil, Fernández consolidó su carrera en funciones técnicas y de asesoría dentro del sector público y el ámbito legislativo.

La elegida entre tres nombres conocidos

En enero de 2025, Fernández renunció a su cargo de ministra de la Presidencia para formalizar su aspiración presidencial por Pueblo Soberano, candidatura que fue ratificada en julio de ese año. Su campaña estuvo marcada por el respaldo directo de figuras clave del oficialismo, como la diputada Pilar Cisneros y el propio presidente Chaves.

Sin embargo, el camino hacia la nominación no estuvo exento de competencia. Antes de su designación, otros dos nombres sonaban con fuerza para suceder a Chaves: Luis Amador y Mauricio Batalla.

De hecho, en una entrevista con medio Impact Channel, Cisneros reconoció: “No era mi primera opción, pero ahora es”.

Luis Amador, entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), gozaba de un notable respaldo del oficialismo. Leer “Amador para presidente” o comentarios similares en redes sociales era casi común en ese momento.

Luis Amador se postuló como candidato presidencial para las elecciones de 2026 con el PIN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No obstante, en marzo de 2024, Chaves anunció su destitución por presuntas irregularidades en la contratación de la constructora MECO para la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.

La salida de Amador, quien se marchó a un “autoexilio” en Canadá tras ser notificado de su despido vía telefónica, erosionó su apoyo político. Aunque se postuló como candidato presidencial bajo el Partido Integración Nacional (PIN), no tuvo respaldo popular, según se demuestra en las encuestas y los resultados de los comicios de este 1°. de febrero.

Por su parte, Mauricio Batalla, quien sucedió a Amador en el MOPT, se convirtió en una figura cercana al mandatario y sonaba como posible candidato presidencial del oficialismo, sospechas que aumentaron con su renuncia al cargo en enero de 2025, cuando varias figuras del gobierno renunciaron por el tiempo límite que tenían para dejar sus cargos si deseaban aspirar a puestos de elección popular.

Mauricio Batalla se vio involucrado en el caso Pista Oscura, por presuntas irregularidades en contrataciones para la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, en marzo de ese año, Batalla renunció a la política al verse envuelto en una polémica por una acusación sobre abuso sexual que había sido archivada. Luego, en mayo, enfrentó cuestionamientos judiciales sobre una supuesta intervención para aceptar un recarpeteo superficial en la pista del aeropuerto de Liberia, en lugar de la reconstrucción total contratada, en el caso conocido como Pista Oscura.

Finalmente, el oficialismo cerró filas en torno a Laura Fernández, quien este 1° de febrero logró la victoria en las urnas, asegurando la continuidad de su partido en el poder.