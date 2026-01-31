Estos son los candidatos a las diputaciones de Álvaro Ramos y el PLN

Estos son los siete cabezas de las papeletas a diputados del PLN.

Un año después de empezar un proceso de renovación que le generó muchos reclamos dentro del Partido Liberación Nacional (PLN), e incluso alejó a dirigentes que no levantaron las manos para trabajar en la campaña electoral, Álvaro Ramos presenta al electorado una nómina de 57 aspirantes al Congreso donde mezcla liderazgos de varios años, pero también jóvenes que habían formado parte de las estructuras cantonales, órganos municipales o incluso asesorías de la Asamblea Legislativa.

Con tres elecciones al hilo donde apenas ha logrado rescatar una fracción parlamentaria de gran tamaño, que le ha permitido ser la mayor fuerza de oposición, esta vez el PLN tiene el reto, de la mano de Ramos, de mantener una presencia decente en el Congreso, en medio de cálculos que no le auguran muchas curules.

Como es usual en Liberación, en las listas de candidatos no faltan personas que son alcaldes, vicealcaldes o empleados municipales, o lo fueron en el pasado, así como personas que han tenido vida de cooperativistas.

En el primer lugar de San José, el candidato presidencial colocó a su tocayo, Álvaro Ramírez, en el puesto que se ha denominado diputado nacional, es decir, designado directamente por él.

Con experiencia en el sector privado y casi dos décadas trabajando en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ramírez ha transitado los caminos políticos de la mano del expresidente José María Figueres, cuando este aspiró a la Presidencia en 2022, pero también como parte fundamental de la iniciativa figuerista Vía Costarricense, diez años atrás.

Parte de la estrategia de Ramos fue elegir, en algunas provincias, liderazgos que no vienen del cantón central de esa provincia, como en la papeleta alajuelense, donde encabeza Diana Murillo, administradora pública que actualmente es vicealcaldesa de San Carlos y pasó anteriormente por la Gerencia General del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), puesto del cual fue destituida por presunta pérdida de confianza, pero ella alegó que se debía a la denuncia que había presentado contra el presidente ejecutivo de la institución.

En el caso de Cartago, el PLN postuló a una sindicalista, la doctora Janice Patricia Sandí, de 64 años, actual presidenta de la Unión Médica Nacional, que también tiene el reto de hacerse conocer en una provincia que, tradicionalmente, tiene en el primer lugar de la papeleta liberacionista a una persona ligada a la familia Villanueva.

En este caso, la persona ligada a ese dominio está en el segundo lugar, Salvador Padilla, quien torció el brazo en la Asamblea de Liberación frente a la propuesta que sí apoyaba Ramos.

La señal de que los liderazgos municipales no ceden espacio está, por ejemplo, en la papeleta herediana, donde también se cumple la regla impuesta por Ramos de que el candidato no es del cantón central de la provincia.

El alcalde de Santa Bárbara, Víctor Manuel Hidalgo, ingeniero civil de 39 años, es quien aspira a la diputación, luego de haberse reelegido en el cargo municipal, en 2024.

Otro exalcalde, que tampoco proviene del centro de Limón, es quien encabeza la papeleta caribeña, en la provincia donde el PLN ha sido castigado por los votantes, en las últimas tres elecciones.

Ahí, el candidato en el primer lugar es el exalcalde siquirreño Mangell McLean, bachiller en Educación Física que ha impulsado el deporte en la provincia limonense.

En la papeleta puntarenense, también se buscó una candidatura tan alejada del centro de la provincia que proviene de la zona sur, del cantón de Coto Brus, de donde se escogió a Norjelens Lobo, administradora de 38 años, exfuncionaria de Incopesca y actual regidora de ese cantón sureño.

En el caso guanacasteco es donde la candidatura del primer lugar ha generado polémica, porque el empresario y cooperativista Ronald Alberto Campos Villegas, ex vicepresidente del Centro de Estudios y Capacitacón Cooperativa (Cenecoop), quien aspira a la curul, arrastra una suspensión de 15 días en la función pública, impuesta por la Contraloría General de la República contra Campos y otras 15 personas, por aparente negligencia.

En declaraciones a La Voz de Guanacaste, el candidato aseguró que el asunto está impugnado por él en los tribunales de justicia.