Editorial

Editorial: Debatir en campaña, un deber imperativo; rechazarlo es inaceptable

Quienes aspiran a nuestros votos deben abrirse al escrutinio público de la confrontación democrática. Debatir no es solo exponer ideas, sino someterse a pruebas de tolerancia, temple y carácter

EscucharEscuchar
Por La Nación
Debates presidenciales de Jupema y Universidad Nacional. Elecciones 2026
Debates presidenciales de Jupema y Universidad Nacional. Elecciones 2026 (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialdebateselecciones 2026Laura Fernández
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.