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Editorial: ¿Cómo entiende la educación el oficialismo?

Anna Katharina Müller, diputada del PPSO, fue elegida presidenta de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa. Quien preside este foro conduce la agenda y decide qué entra en discusión y qué no, lo cual incide directamente en las decisiones legislativas sobre educación

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Por La Nación
Anna Katharina Muller
Como presidenta de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, la diputada Anna Katharina Müller volverá a tener injerencia en decisiones relacionadas con el sistema educativo costarricense. (Asamblea Legislativa/Cortesía)







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