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‘Sea un puente, no un muro’: carta abierta a doña Laura Fernández

En las sedes regionales de la UCR, como la Sede del Pacífico, a la vuelta de la casa de sus padres, el porcentaje de estudiantes con beca socioeconómica suele superar el 70%. Estancar el FEES es, en la práctica, cerrar las puertas de la universidad a los jóvenes de Esparza, de Puntarenas y de cada rincón periférico del país

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Por Jáirol Núñez Moya
Traspaso de poderes. Laura Fernández asumió como presidenta de la República
"La autonomía universitaria y el financiamiento constitucional no son privilegios: son salvaguardas democráticas; usted como politóloga, lo sabe", le dice a la presidenta Fernández el vicerrector de Docencia de la UCR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jáirol Núñez Moyavicerrector de Docencia de la Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa RicaUCRFEESConare

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