Editorial

Editorial: ‘Hello Brete’, ¿goodbye bilingüismo?

Costa Rica necesita con urgencia una política de bilingüismo que articule al MEP, el INA y las universidades públicas y que use la tecnología como herramienta de apoyo, no como sustituto de la enseñanza

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Por La Nación
Hello Brete, alianza del INA con Open English para que costarricenses aprendan inglés de modo gratuito
El programa “Hello Brete”, que impulsan el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el gobierno, contrató 500.000 licencias anuales de Open English por $74 millones, prorrogables a cuatro años. (Archivo LN/Archivo LN)







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