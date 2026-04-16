Política

Exdirectiva del INA afirma que fue destituida tras cuestionar proceso que culminó con la contratación de Open English

Eleonora Badilla Saxe fue destituida por el Consejo de Gobierno, como directiva del INA, en abril del 2025

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Por Sebastián Sánchez
La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.
La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza paga entre el INA y Open English. (MEP/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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