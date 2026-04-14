El País

Este es el paso a paso para acceder a curso gratis de inglés en la nueva plataforma del INA y Open English

El INA y Open English ofrecen 500.000 licencias anuales para aprender inglés gratis. Conozca los requisitos y cómo registrarse en Hello Brete.

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Por Yucsiany Salazar
La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.
La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English. (MEP/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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