Este es el paso a paso para acceder a curso gratis de inglés en la nueva plataforma del INA y Open English

La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.

Si usted quiere aprender inglés de forma gratuita, esta información le interesa. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma Hello Brete, la cual brindará hasta 500.000 licencias anuales para el aprendizaje gratuito del idioma.

El proyecto, desarrollado en alianza con la empresa Open English, está dirigido a personas mayores de 15 años que busquen mejorar su nivel o aprender el idioma desde cero con el objetivo de aumentar sus oportunidades de empleabilidad

Si usted desea aprovechar esta herramienta para potenciar su perfil laboral, a continuación, le explicamos el paso a paso para registrarse:

Ingrese al sitio web oficial: Desde su navegador, visite la dirección hellobrete.com. Inicie su registro: Una vez dentro de la página principal, ubique y haga clic en el botón “Regístrate aquí”. Valide sus requisitos: Deberá completar una declaración seleccionando “sí” o “no” ante las condiciones solicitadas. Ingrese sus datos: La plataforma le solicitará su número de cédula o DIMEX, nivel de estudios actuales y lugar de trabajo (si lo tiene), entre otros datos personales. Confirmación: Una vez validada la información, la inscripción queda formalizada si cumple con los requisitos. Recepción de credenciales: En un plazo aproximado de dos días, recibirá en su correo electrónico las claves de acceso a la plataforma de Open English. Realice la prueba de ubicación: Deberá completar un test para medir su dominio actual del idioma. Eso sí, no es necesario tener conocimiento previo, ya que el sistema contempla desde el nivel básico hasta el avanzado.

La alianza entre el INA y Open English puso a disposición de la ciudadanía la plataforma Hello Brete, la cual brindará hasta 500.000 licencias anuales para el aprendizaje gratuito del idioma. (Cortesía/Cortesía)

Requisitos y beneficios

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos 15 años de edad.

Contar con el sexto grado de escuela aprobado.

Tener acceso a internet y a un dispositivo tecnológico (celular, tableta o computadora).

Ser costarricense o extranjero con DIMEX vigente.

La plataforma permite a los usuarios estudiar bajo la modalidad de autoaprendizaje con disponibilidad 24/7. El sistema integra clases en vivo, herramientas de reconocimiento de voz para practicar la pronunciación y asistencia mediante Inteligencia Artificial.

“Hoy, los empleos del presente y del futuro requieren nuevas capacidades, y el dominio del inglés se posiciona como una de las más importantes. En este contexto, la estrategia Hello Brete representa una apuesta estratégica que integra tecnología e inteligencia artificial para ampliar el acceso al aprendizaje y preparar a Costa Rica para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital”, señaló Paula Bogantes, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.

Al concluir el curso, los estudiantes recibirán un certificado INA-Open English para acreditar su nivel. Por cada licencia, el INA aportará aproximadamente $80 anuales. La contratación de la plataforma se tramitó a través de Sicop y contó con un análisis de mercado refrendado tras un proceso de apelaciones.

Como parte de los beneficios adicionales, docentes de inglés del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del INA participarán en un programa de refrescamiento y refuerzo de conocimientos.