El País

¿Realmente se puede aprender inglés en plataformas como Open English? Esto dicen expertos

Más allá de los cuestionamiento entorno a la millonaria contratación hecha por el gobierno, esto dicen los expertos sobre su eficacia para aprender el idioma

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Por Fernanda Matarrita Chaves
El mercado laboral demanda profesionales con dominio del idioma inglés.
Expertos consultados por 'La Nación' explicaron el tipo de aprendizaje que se puede alcanzar virtualmente con este tipo de plataformas. (Shutterstock/Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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