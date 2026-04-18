El País

23 organizaciones piden a la Defensoría investigar los datos sensibles solicitados en plataforma Hello Brete

Activistas y la ANEP solicitaron a la Defensoría indagar el formulario de Hello Brete por recolectar datos sobre orientación sexual y género sin claridad legal

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.
La plataforma Hello Brete fue lanzada el pasado 13 de abril y permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English. (MEP/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hello BreteDefensoríaINAOpen English
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.