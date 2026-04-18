23 organizaciones piden a la Defensoría investigar los datos sensibles solicitados en plataforma Hello Brete

La plataforma Hello Brete fue lanzada el pasado 13 de abril y permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.

Un grupo de 23 organizaciones y 93 activistas presentó una solicitud ante la Defensoría de los Habitantes para que investigue el formulario de inscripción de la plataforma de aprendizaje de inglés Hello Brete, impulsada por el Gobierno y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

La denuncia plantea que el formulario solicita información sensible —como orientación sexual, identidad de género, condición migratoria, pertenencia étnica y situación de discapacidad— sin detallar con claridad la finalidad de la recolección, el uso de los datos ni los mecanismos de resguardo. La consulta aparece específicamente tras validar los requisitos e ingresar el número de cédula.

Hello Brete, gestionado por el INA, es cuestionado por la recolección de datos sobre orientación sexual e identidad de género en su plataforma de registro. (Captura de pantalla)

“Esta práctica podría constituir una vulneración al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. (...) La recopilación de estos datos podría exponer a las personas usuarias a riesgos de discriminación, en un contexto donde persisten estigmas estructurales hacia poblaciones históricamente excluidas”, señaló Janekeith Durán, vocero de las organizaciones.

Uno de los puntos de mayor preocupación, exponen los denunciantes, es que el programa permite la inscripción de menores desde los 15 años.

Según Paula Siles, fundadora y directora de la Fundación Detrás del Arcoíris, se les interroga sobre su orientación sexual e identidad de género sin una explicación previa sobre quién procesa la información.

“El INA dice que es para fines estadísticos. Puede ser. Pero la Ley 8968 exige que esa finalidad se comunique con claridad antes del consentimiento, no en letra pequeña al final del formulario”, agregó Siles.

El programa de bilingüismo Hello Brete, en el que estará disponible el curso de Open English, otorgaría 500.000 licencias durante el primer año. Según el presidente Rodrigo Chaves, esa contratación por cuatro años le costó al país $74 millones.

La Nación consultó al INA sobre la inclusión de estas preguntas en el formulario. Al cierre de esta nota, la institución indicó que la consulta está en trámite.

Representantes de organizaciones sociales presentaron una solicitud ante la Defensoría de los Habitantes para frenar el uso de preguntas sobre información sensible a menores de edad y adultos en el formulario oficial. (Captura de pantalla)

Dudas de organizaciones

Las organizaciones cuestionaron la pertinencia de pedir estos datos en ausencia de medidas afirmativas definidas y solicitaron a la Defensoría investigar las razones institucionales para incluir estas preguntas, así como los protocolos para garantizar la seguridad, confidencialidad y uso adecuado de los datos recolectados.

En su planteamiento, también expresaron inquietud sobre el eventual uso o intercambio de estos datos con otras instancias, así como el riesgo de exposición en contextos donde persisten estigmas hacia grupos históricamente excluidos.

Activistas y la ANEP alegan que el formulario de Hello Brete no comunica con claridad la finalidad de la información recolectada. (Captura de pantalla)

A la vez, advierten que el uso de estos datos bajo un enfoque metodológico inadecuado podría generar sesgos de prejuicio, provocando exclusión o autoexclusión de los aspirantes.

Dentro de las organizaciones que presentaron la solicitud se encuentran Acceder, Arrecife, Beso Diverso, Bienestar Neurodivegente, Detrás del Arcoiris, Del Rojo al Púrpura, Voces Nuestras, entre otros.

ANEP también exige intervención

Paralelamente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) junto con su seccional ANEP- Diversidad, también solicitó la intervención de la Defensoría por las mismas consultas sobre información sensible.

“Para nuestra organización, esta pregunta implica el tratamiento de datos personales sensibles, específicamente relacionados con la orientación sexual, lo cual debe cumplir estrictos criterios legales establecidos en la Ley N.º 8968 sobre protección de datos personales“, indicó ANEP por medio de un comunicado.

Dentro de la solicitud a la Defensoría está investigar la legalidad de la recolección de estos datos en la plataforma; determinar si se cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; verificar las condiciones de consentimiento informado y protección de la información; analizar posibles riesgos de uso discriminatorio y emitir recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

“Desde ANEP no descartamos solicitar la eliminación de esta consulta del formulario, en caso de comprobarse que no cumple con los estándares legales y de derechos humanos”, agregó la asociación.