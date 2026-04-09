Política

Sala Constitucional condena a Hacienda por no girar a universidades el 2% de aumento del FEES 2025

¢11.521 millones fueron retenidos por el gobierno de Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Sala Constitucional ó Sala IV
Los magistrados condenaron al Gobierno de la República por no entregar los fondos pendientes del FEES a las universidades. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala ConstitucionalFEESUniversidades
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.