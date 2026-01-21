Editorial

Editorial: 16.000 amparos de salud ante la Sala IV: la incompetencia estatal debe ser tema electoral

El detalle de los asuntos tramitados por la Sala Constitucional en 2025 es un espejo de la mala gestión pública. La salud encabeza la lista por amplio margen, con 15.971 casos. El país no puede seguirse administrando por medio de sentencias; quien gobierne y quienes legislen a partir de mayo están obligados a más que promesas

Por La Nación
Qirófano con herramientas quirúrgicas. En primer plazo, arsenal quirúrgico y en segundo plano, al fondo, paciente sobre camilla de cirugía.
En 2025, los altos jueces atendieron casi 6.000 recursos de amparo planteados por pacientes urgidos de una cirugía cuya fecha nunca se definía. (Fotografía con fines educativos). (Shutterstock /Shutterstock)







