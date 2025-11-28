El País

Sala Constitucional ordena a la CCSS adelantarle cita a adulta mayor que fue reprogramada para el 2031

Recursos de amparo por falta de acceso a servicios de salud pública vienen en aumento, de manera sostenida, desde el 2012, alerta tribunal constitucional

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) confirmó que le puso la gabacha y le dio la orden de ponerse a trabajar a una tecnología de las más avanzadas del planeta. Se trata de un asistente robótico llamado ROSA
La Sala Constitucional reporta un aumento sostenido de quejas por acceso a la salud, especialmente por listas de espera y reprogramaciones excesivas por parte de la CCSS (imagen con fines ilustrativos). Foto: (CCSS/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aumento de quejas por saludRecursos de amparo saludListas de espera CCSSSala ConstitucionalSala IV
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.