El País

¿Cuántas personas esperan por una cirugía o cita médica en Costa Rica? ¿Durante cuánto? Esto dice auditoría de CCSS

Información de listas de espera se evidenció en un reporte de auditoría interna sobre formación de médicos especialistas

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Quirófano con varias personas vestidas de verde y dos lámparas de cirugía alumbrando la zona donde van a operar. Paredes blancas. La toma es desde una ventana en la puerta del quirófano.
La falta de anestesiólogos hace que haya retrasos en cirugías que no constituyan una emergencia. Esto aumenta las listas de espera. (Cortesía CorAll Family)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lista de esperaFuga de especialistasTiempos de esperaCCSS
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.