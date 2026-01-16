Elecciones 2026: pedimos a los candidatos tres medidas contra las listas de espera en la CCSS, esto dijeron

Un informe de auditoría de la CCSS indicó que hay 199.453 personas en espera de una cirugía, con un tiempo promedio de 430 días.

Las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son uno de los principales problemas del sistema de salud.

Un informe de la auditoría interna de la institución difundido en noviembre pasado señaló que, para ese entonces, 343.048 personas esperaban una cita con un especialista, 723.156 aguardaban un examen diagnóstico, y 199.453 requerían de una cirugía.

Por esta razón, La Nación le preguntó a los candidatos a las elecciones 2026 tres medidas que aplicarían en un eventual gobierno para reducirlas al mínimo posible.

Aquí sus respuestas, según el orden en el que aparecen en la papeleta.

Walter Hernández Juárez, partido Justicia Social Costarricense

Walter Hernández Juárez es el candidato del partido Justicia Social Costarricense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hablar con la Universidad de Costa Rica (UCR) y con las instituciones que forman especialistas, para aumentar la cantidad de espacios disponibles. Hacer un plan expedito para que esas personas a punto de completar su especialización se reciban e ingresen a laborar. Ser mucho más proactivos con los Ebáis. Hay que contemplar la posibilidad de jornadas extraordinarias, inclusive en horarios nocturnos. Despejar las enfermedades graves de las que no son tan graves, para eso se hace imprescindible que a medida que la gente está llegando, se clasifique eficientemente.

Luz Mary Alpízar Loaiza, Progreso Social Democrático

Luz Mary Alpízar es la candidata del partido Progreso Social Democrático. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Garantizar que las listas estén libres de corrupción o favoritismos. Reforzar Ebáis y atención primaria, incluso con especialistas, para evitar la saturación de hospitales. Contratar personal médico adicional temporalmente, con estándares de calidad, hasta llevar las listas a niveles razonables.

Boris Molina Acevedo, Unión Democrática Costarricense

Boris Molina Acevedo es el candidato del partido Unión Democrática Costarricense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los tres horarios que tenemos deben ser verdaderamente eficientes, que la misma cantidad de personal y la misma calidad de personal que está en el horario de las 6 a. m., esté en el de las 2 p. m. y en el de las 10 p. m. La atención primaria, que son los Ebáis, necesitamos que trabajen por lo menos hasta las 10 p.m. La calidad de los medicamentos y sobre todo una regulación para que obtenrlos sea muchísimo más eficiente.

Natalia Diaz Quintana, Unidos Podemos

Natalia Díaz Quintana es la candidata del partido Unidos Podemos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jornadas de producción, donde podamos atraer especialistas del sector privado. El problema no es de falta de especialista necesariamente, si no extraerlos del sector privado porque no les es atractivo estar en la CCSS. Entonces, el pago sería por producción o por productividad. Habilitar turnos, por ejemplo, de 4 p. m. a 10 p. m. o 10 p. m. a 6 a. m.. La CCSS tiene que funcionar 24/ 7. Incluyendo sábados y domingos.

Fernando Zamora Castellanos, Partido Nueva Generación

Fernando Zamora Castellanos es candidato del Partido Nueva Generación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Que aquellos médicos costarricenses que vivan fuera del país, que vienen de un hospital clase A, de una universidad clase A y que el currículum sea similar al nuestro, puedan integrarse inmediatamente a la Caja. Programa agresivo de becas para especialistas, aunque eso es más a largo plazo. Una medida temporal, para que por un año o en año y medio, se establezca un plan tercerizado. Estamos dispuestos a comprar infraestructura hospitalaria ya existente. No se va a privatizar la Caja, porque esos recursos le quedarán a la Caja.

Marco Rodríguez Badilla, Esperanza y Libertad

Marco Rodríguez Badilla es candidato del partido Esperanza y Libertad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fortalecimiento de los Ebáis. Poder seguir virtualizando y tecnificando a las personas. El EDUS es una herramienta muy importante, pero también entendemos que hay gente que no utiliza la tecnología. Debe haber asistencia dentro los centros médicos. Dotar al Ministerio de Salud de su verdadera rectoría, no puede estar haciendo trabajo de escritorio, necesita salir.

David Hernández Brenes, Partido de la Clase Trabajadora

David Hernández Brenes es candidato del Partido de la Clase Trabajadora (JOHN DURAN)

Tiene que cambiar cómo se toman las decisiones en la Caja. Abrir espacios para que sean los comités obreros y populares, donde haya representación de trabajadores de la Caja, de asegurados, y que ahí se determine cómo se puede hacer eso. Iniciar un proceso de eliminación de la salud privada. De urgencia que a la Caja se le den, de manera inmediata, todos los recursos que necesita y que el Estado inmediatamente pague todas las deudas que tiene.

Virginia Calzada Miranda, Centro Democrático y Social

Virginia Calzada Miranda es candidata del partido Centro Democrático y Social (JOHN DURAN/John Durán)

Vamos a utilizar un algoritmo en el cual las listas de espera entrarían en el sistema y el sistema mismo se encarga de buscar cuáles son los quirófanos, si fuera del caso, o las especialidades que estuvieran libres en algún momento y en un lugar cercano a está la persona y así descongestionar las listas de espera. Hay que limpiar las listas de espera. En este momento creo que no sabemos cuánta gente efectivamente requiere de un tratamiento clínico urgente porque las listas no están depuradas. Vamos a fortalecer los Ebáis y vamos a hacer medicina telemática.

Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana

Claudia Dobles Camargo es la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (Alonso Tenorio/Atenorio)

Implementar, y ya tenemos un mapeo de los Ebáis que tienen condiciones más fáciles para hacerlo, horarios vespertinos para mejorar la atención primaria. Mejorar la eficiencia del uso de la infraestructura hospitalaria y el equipo técnico que ya existe. A partir del cierre del horario regular, el quirófano sigue habilitado y al especialista se le permite utilizarlo y se le paga por paciente atendido. Eso dispara la productividad y genera que las listas de espera, poco a poco, empiecen a bajar. Pasar de un hospital a un sistema. La Caja debería tener un sistema digital único de salud pública que nos permita entender, dentro de todo el sistema, el procedimiento que el paciente necesita, cuál es la ruta más rápida para hacerlo y esto puede generar que no se le atienda en el hospital más cercano, pero sí en otro donde le realicen el procedimiento más rápidamente.

Fabricio Alvarado Muñoz, Partido Nueva República

Fabricio es el candidato por el partido Nueva República (Asamblea Legislativa /La Nación)

Se priorizará una estrategia nacional para reducir las listas de espera mediante herramientas tecnológicas de gestión inteligente, que permitan clasificar y depurar casos según su complejidad y tiempo de espera, asegurando así un uso más eficiente de la infraestructura y del recurso humano especializado. Se fomentarán alianzas público-privadas responsables, en las que el sector privado complemente la capacidad resolutiva del sistema público. Se implementarán esquemas de incentivos institucionales y profesionales para los equipos de salud, especialistas y centros hospitalarios que logren reducir de manera comprobada las listas de espera.

Tomado del plan de gobierno de Nueva República, pues a pesar de las múltiples solicitudes, se negó a concederle una entrevista a La Nación.

Ronny Castillo González, Aquí Costa Rica Manda

Ronny Castillo, Aquí Costa Rica Manda (Cortesía de Ronny Castillo/Cortesía de Ronny Castillo)

Es muy importante poder apoyar el tema de la medicina regenerativa. Creo que las terapias con células madre son muy transformadoras y pueden ayudar a aliviar o eliminar listas de espera, como medida número uno. Contratar más especialistas. Creo que existe una necesidad de 300 especialistas. Incluso estamos proponiendo que estos especialistas puedan venir del extranjero con un régimen simplificado de acreditación educativa para poder atender rápidamente a estas personas, porque desde el sistema educativo va a durar algún tiempo. Es muy importante poder llegar a más lugares; mejorar la infraestructura hospitalaria y seguir los proyectos. También el tema de los Ebáis y la cobertura primaria es muy importante.

Eliécer Feinzaig Mintz, Partido Liberal Progresista

Eli Feinzaig Mintz es el candidato del Partido Liberal Progresista. (JOHN DURAN/John Durán)

Vamos a implementar un sistema de Ebáis móviles que puedan andar visitando las comunidades, resolviendo citas y procedimientos sencillos, como exámenes tipo mamografía, que se pueden hacer en ese entorno. Repatriación de médicos costarricenses que se han graduado en universidades y hospitales clase A en Estados Unidos.

Laura Fernández Delgado, Partido Pueblo Soberano

Laura Fernández Delgado es la candidata del Partido Pueblo Soberano. (JOHN DURAN/John Durán)

Mediante más alianzas con universidades y el sector privado, para asegurar que los tiempos de atención se vean reducidos y la atención de casos críticos funcione de manera correcta. Aumentando la participación de las contralorías de servicio, reorganizando la red de servicios mediante una redistribución estratégica de funciones y recursos, y definiendo indicadores de desempeño.

Tomado del plan de gobierno de Pueblo Soberano, pues a pesar de las múltiples solicitudes, se negó a concederle una entrevista a La Nación.

José Aguilar Berrocal, Avanza

José Aguilar Berrocal es el candidato del partido Avanza. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Tercerizar todos los Ebáis, eso reduce a cero las listas de espera y baja el 50% de los costos. Utilizando 5G y tecnología audiovisual en la atención primaria porque permite conectarse con doctores en los hospitales y las clínicas. Haciendo alianzas público-privadas y tercerizando en donde haya una gran oferta hospitalaria que podía ayudar a bajar esas listas de esperas, sobre la base de una negociación transparente en la que se defina costo y calidad, y haya una auditoría.

Claudio Alpízar Otoya, Esperanza Nacional

Claudio Alpízar Otoya es candidato del partido Esperanza Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Respetar la autonomía de la CCSS, nombrando una junta directiva de altísima calidad y exigiendo que Uccaep, sindicatos y solidarismo designen representantes competentes y sin conflictos de interés con el sector privado de salud. Coordinar al ministro de Salud como verdadero rector con la Presidencia Ejecutiva de la Caja. Aumentar la producción de especialistas, mejorar sus salarios y ampliar jornadas para atender cirugías, consultas y exámenes atrasados.

Álvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional (PLN)

Álvaro Ramos Chaves es el candidato del Partido Liberación Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tener más Ebáis, porque son la primera línea de defensa. En muchos de esos Ebáis, el equipo de atención médica puede tener turnos vespertinos, por la tarde-noche. Hay que adaptarlos un poco, pero puede salir mucho más barato tener turnos por la noche que construir un Ebáis nuevo. Sí hay que tomar una medida de mediano plazo para la formación de los especialistas. Una mejor gestión de los activos de la CCSS, porque tiene una enorme capacidad de gestión, pero es mejorable.

Douglas Caamaño Quirós, Alianza Costa Rica Primero

Douglas Caamaño Quirós es candidato por el partido Alianza Costa Rica Primero (JOHN DURAN)

En el primer año, en los primeros 100 días, vamos a firmar un decreto donde se establezca que quienes tienen una cita programada para dentro de un mes o más tiempo puedan ir a estos laboratorios o clínicas privadas a hacerse el examen y que la Caja se los pague, porque la Caja no está quebrada y ninguna cita puede programarse para dentro de un mes o más.

Luis Amador Jiménez, Partido Integración Nacional (PIN)

Luis Amador Jiménez es candidato del Partido Integración Nacional (PIN) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La disponibilidad de profesionales de la salud, que son absorbidos por labores administrativas. Hay que liberarlos y concentrarlos en labores médicas únicamente. Capacidad física. Hay una cierta cantidad de camas y salas de operación, pero se puede ir levantando la capacidad y generando nuevos hospitales. Además de pasar de Ebáis a clínicas, para quitarle la presión a los hospitales. Tenemos que pensar también en los hospitales privados. ¿Por qué el Estado no puede pagarles a esos hospitales privados para que atiendan ciertas cosas que no estamos pudiendo cubrir hoy?

Ariel Robles Barrantes, Frente Amplio

Ariel Robles Barrantes es candidato del Frente Amplio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Retomar el programa de inversiones de la CCSS. Necesitamos los Ebáis, necesitamos el hospital de Cartago. Hay que recuperar los médicos especialistas que se nos fueron. Muchos se van por un tema salarial. Los médicos que tengan la posibilidad y el interés de pasarse al salario global para ganar mejor deben poder pasarse. Los Ebáis deben poder tener horarios nocturnos y hay que coordinar mejor para que, por ejemplo, si una persona viene a la cita con el especialista, ya tenga hechos todos los exámenes necesarios.

Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Juan Carlos Hidalgo es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)