‘Ruta de la Salud’ de Marta Esquivel echó a andar sin definir qué es una lista de espera y los plazos máximos

El plan de Marta Esquivel para desahogar las listas de espera conocido como “Ruta de la Salud. Menos espera. Mejor Servicio”, echó a andar en noviembre del 2023 sin tener una definición clara de listas de espera y sin establecer los plazos máximos para cirugías, estudios diagnósticos y citas con el especialista.

En un informe presentado este jueves a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por Marielos Gutiérrez Brenes, directora de Proyección de Servicios de Salud, trascendió que la institución tiene dos conceptos diferentes de listas de espera: uno data del 2001 y otro del 2023.

“No deberíamos tener dos conceptos. Esto debe revisarse”, recomendó Gutiérrez a los directivos, quienes se reunieron este 22 de agosto bajo la figura de funcionario de hecho debido a la falta de cuórum legal ya que aún faltan de nombrar dos de sus nueve miembros.

La misma Marta Esquivel reconoció que para atacar este problema es “elemental” tener claro el concepto de listas de espera.

“¿Cuál es el verdadero concepto de listas de espera? Hay personas que no se pueden operar (por alguna condición, como obesidad) y están en lista. Lo que esto hace es inflar (los números). Aquí, número uno, lo que hay que definir es qué es la lista de espera. Es elemental tenerlo clarísimo”, afirmó la jerarca.

Los dos conceptos de lista de espera que tiene la CCSS. El de la izquierda data del 2001 y el segundo del 2023.

Durante la discusión del informe, Esquivel reprochó el incumplimiento de la Caja de la sentencia de la Sala Constitucional de marzo del 2019 la cual, entre otras cosas, le ordenó definir plazos máximos razonables para cada patología.

“Sí creo que la clave y la magia de poder avanzar es definir los plazos razonables. Desde que ingresé a la Caja los estoy pidiendo y no los tenemos.

“Además, estamos incumpliendo la resolución de la Sala del 2019. Todavía hoy sigo en espera, pero la espera mía es la de menos. Es la de los 20.000 que hay en la lista del 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. (...) mi propuesta es que si médicamente no hay definición (de plazos razonables), ya hay una jurídica, que dice que seis meses es el plazo máximo para cirugías”, afirmó la presidenta ejecutiva.

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez fue quien redactó la sentencia en la que la Sala IV ordenó a la CCSS elaborar un sistema de gestión integral para “solventar” las listas de espera para cirugías y citas médicas con especialistas, entre otros. Lo hizo cuando fungía como magistrada suplente.

El tribunal constitucional le dio a la institución seis meses para cumplir, pero ya han pasado cinco años y a la Caja no le ha quedado más remedio que reconocer que ha fracasado en encontrar una solución sostenible para las listas de espera.

Hospitales llevan listas en Excel y con palitos

El informe de la Dirección de Servicios de Salud es un análisis histórico de las listas de espera con corte a junio del 2024. Su presentación se inició este jueves pero continuará en la sesión del martes 27 de agosto, según confirmó la oficina de prensa de la CCSS.

Marielos Gutiérrez lo describió como un diagnóstico que incluyó la revisión del marco teórico de las listas, antecedentes y trabajo de campo con visitas a los hospitales.

La funcionaria aclaró que el fin del análisis no es buscar culpables: “No se trata de decir quién tiene más o menos lista, más o menos tiempo de espera. No se trata de eso, si no de ver cómo desde aquí podemos ir definiendo las condiciones para que esto pueda mejorar”.

Parte del análisis incluyó revisar lo que se ha hecho en otros países. La revisión encontró tres elementos comunes

Acciones en conjunto con el sector privado.

Establecer tiempos máximos de espera.

Fortalecer la priorización de pacientes en lista de espera.

“Priorizar es un tema delicado que tiene que discutirse porque tiene que definirse qué es urgencia”, dijo Gutiérrez.

La revisión también encontró debilidades en los sistemas de información utilizados para registrar las listas.

“Lo que encontramos en el trabajo de campo son (registros en) hojas de Excel. Es muy difícil. Que llegue una urgencia y haya que hacer un cambio, y llevarlo con palitos.

“A veces pedimos información y preguntamos por qué tardan una semana (en entregarla): porque tienen que ir hoja por hoja en Excel para poder montarla y hay un riesgo de que venga sesgada”, planteó la directora de Servicios de Salud.

La presidenta de la CCSS pidió avanzar más: “Yo creo que ya llegó el momento. Es un año, año y medio, vamos a llegar a los dos años y seguimos con la batalla. Son vidas de personas.

“Si nos fijamos ese reto va a ganar la seguridad social, porque cada vez que se le extiende plazo a un paciente, se complica”, dijo Esquivel.

Como ejemplo, la jerarca puso un caso que conoció: el de una paciente que esperó tres años para ser operada de unas piedras en la vesícula y casi muere en una crisis que le dio.