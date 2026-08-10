Opinión

Editorial: Laura Fernández tiene un grave problema dentro del Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad Pública debe emprender una profunda reingeniería de sus controles internos, corregir las evidentes fallas de supervisión y detectar redes de complicidad. Un policía corrupto no es un delincuente común: posee autoridad, accede a información sensible y conoce de antemano los operativos

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Por La Nación
25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país.
Foto de archivo de mayo pasado: reunión de la mandataria con jerarcas de Seguridad y Justicia. (Jose Cordero/José Cordero)







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