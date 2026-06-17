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¿Todo sale bien en los exámenes médicos pero sigue sintiéndose mal? La explicación podría ser emocional

Dolor en el pecho, dolores de cabeza o problemas estomacales pueden tener un origen emocional. Una psicóloga explica cómo las emociones pueden manifestarse físicamente, especialmente en los hombres

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Por Yucsiany Salazar
Las emociones reprimidas pueden terminar en afectaciones intestinales debido al eje intestino-cerebro.
Las emociones reprimidas pueden terminar en afectaciones intestinales debido al eje intestino-cerebro. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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