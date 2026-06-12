Qué son los ‘trastornos neuróticos’ y por qué lideran las consultas de salud mental en hombres

La ansiedad generalizada, los ataques de pánico, el TOC y otros trastornos relacionados con el estrés forman parte de la categoría conocida anteriormente como trastornos neuróticos.

La ansiedad, el estrés, las fobias y algunos síntomas físicos relacionados con el malestar emocional forman parte de una categoría que continúa encabezando las consultas de salud mental masculina en Costa Rica.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) muestran que los diagnósticos agrupados bajo la categoría de “trastornos neuróticos”, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos alcanzaron 40.724 casos en hombres durante el 2024. La cifra aumentó a 42.729 en 2025 y ya suma 14.466 consultas en los primeros cuatro meses de 2026.

Lo que debe saber:

Los trastornos de ansiedad son los diagnósticos más frecuentes dentro de esta categoría. Los síntomas no siempre son emocionales: también pueden aparecer como migrañas, insomnio o problemas digestivos. Con tratamiento adecuado, muchas personas logran una mejoría significativa e incluso la desaparición de los síntomas.

¿Qué son ‘trastornos neuróticos’?

Aunque el término “trastornos neuróticos” ya no se utiliza en las clasificaciones médicas más recientes, las estadísticas permiten dimensionar el peso que tienen la ansiedad y los trastornos relacionados con el estrés dentro de la salud mental masculina.

“La razón principal por la cual se eliminó el término trastornos neuróticos es porque no hay una definición universal consensuada sobre qué es neurosis o qué son trastornos neuróticos”, explicó el psiquiatra Luis Diego Herrera, del Centro de Salud Mental Herrera Amigueti del Hospital Metropolitano.

Antes de su eliminación, esta categoría reunía diferentes condiciones que hoy se clasifican por separado.

“Esa categoría se separó en cinco categorías diferentes”, explicó el especialista.

Entre ellas se encuentran los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) los trastornos somatomorfos, entre otros.

“Dentro de ese grupo de trastornos neuróticos, lo más frecuente son trastornos por ansiedad, que es la causa de diagnóstico más frecuente en hombres”, afirmó.

Los trastornos relacionados con la salud mental no siempre se manifiestan con síntomas emocionales: también pueden provocar migrañas, insomnio, fatiga o problemas digestivos. (Canva/Canva)

Las cinco categorías más frecuentes y cómo se manifiestan

Trastorno de ansiedad generalizada: suele caracterizarse por una preocupación excesiva y persistente.

“El común denominador es la tendencia a sobrepreocuparse (...) estar pensando en el futuro y tratar de controlar cosas que uno no puede controlar”, señaló el psiquiatra.

Dentro de este grupo también aparecen las fobias, como el miedo intenso a los ascensores, los perros o las multitudes, así como los ataques de pánico, que provocan síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, mareos y una sensación extrema de temor.

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC): se relaciona con pensamientos invasivos o conductas repetitivas vinculadas al orden, la limpieza o el control.

“Puede ser que tengan como rituales muy rígidos de hacer las cosas, pueden tener conductas compulsivas, como de lavarse las manos un sin número de veces al día para no contagiarse, tienen lo que llaman ideas invasoras que se les meten a la cabeza, que no quieren tener”, enfatizó el psiquiatra.

Trastornos asociados con estrés: aparecen cuando una persona percibe que las exigencias de su entorno superan su capacidad para afrontarlas.

Según el especialista, esta sensación de no poder responder adecuadamente a las demandas laborales, familiares o personales puede provocar síntomas que a veces se confunden con ansiedad, pero también manifestarse como fatiga constante, sensación de desesperanza, baja autoestima o incapacidad para cumplir con las responsabilidades diarias.

A esto se suman problemas para dormir, alteraciones en el apetito y un cansancio persistente que afecta la calidad de vida.

Trastornos disociativos: ocurren cuando una persona tiene una experiencia emocionalmente muy fuerte, a tal punto de no poder manejarla de forma consciente.

“Entonces se disocian, que lo que quiere decir es como que sedesconectan de la vida consciente habitual y entra en un estado, digamos, alterado de conciencia en donde no viven la emoción profunda o intensa que les produce la ansiedad”, explicó el psiquiatra.

Trastornos de síntomas corporales: anteriormente conocidos como somatización. En estos casos, el malestar emocional se manifiesta mediante dolores físicos, problemas digestivos, insomnio o cansancio persistente, sin que la persona identifique que el origen puede estar relacionado con la ansiedad o la depresión.

“Es cuando una persona por estrés o por ansiedad entonces le dan migrañas, problemas digestivos, cansancio o contracciones musculares o insomnio”, precisó Herrera.

¿Cómo es el tratamiento?

El especialista señala que algunos casos pueden mejorar únicamente con psicoterapia. Sin embargo, cuando la ansiedad o la depresión se prolongan en el tiempo, o existe una predisposición genética, puede ser necesario complementar el tratamiento con medicamentos.

Estas terapias ayudan a regular sustancias químicas del cerebro relacionadas con el estado de ánimo, como la serotonina y la dopamina, lo que permite aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Eso sí, el experto advirtió que suspender la terapia o los medicamentos sin supervisión médica puede agravar los cuadros de ansiedad y depresión. Además de afectar la calidad de vida, esto aumenta el riesgo de complicaciones graves, incluido el suicidio en los casos más severos.