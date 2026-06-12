Mi Bienestar

Qué son los ‘trastornos neuróticos’ y por qué lideran las consultas de salud mental en hombres

La categoría antes llamada “trastornos neuróticos” se separó en cinco categorías distintas. Un psiquiatra explica en qué consisten y cómo se manifiestan

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La ansiedad generalizada, los ataques de pánico, el TOC y otros trastornos relacionados con el estrés forman parte de la categoría conocida anteriormente como trastornos neuróticos.
La ansiedad generalizada, los ataques de pánico, el TOC y otros trastornos relacionados con el estrés forman parte de la categoría conocida anteriormente como trastornos neuróticos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Salud mentalHombresPsiquiatríaMi bienestarCosta Rica
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.