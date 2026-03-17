Mi Bienestar

¿Quiere ayuda para calmar la ansiedad? Conozca técnica 5, 4, 3, 2, 1, del ‘grounding’

Especialistas recomiendan el método 5-4-3-2-1 del ‘grounding’ como una herramienta efectiva para reconectar con el presente en momentos de ansiedad intensa

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
La técnica 5-4-3-2-1: el método que está ayudando a frenar ataques de ansiedad en minutos
La técnica 5-4-3-2-1: el método grounding que está ayudando a frenar ataques de ansiedad en minutos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarGroundingAnsiedad
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.