Ansiedad funcional: Perfectas por fuera, agotadas por dentro

Trabajan, cumplen, sostienen, resuelven… y aun así viven con el corazón acelerado y un cansancio que no se nota. La ansiedad funcional es el trastorno silencioso que afecta a miles de mujeres que han aprendido a seguir adelante sin detenerse.

Por Heilyn Gómez V

¿Ha escuchado el término de ansiedad funcional? La sicóloga clínica Teresita Miranda lo explica.








