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Salud mental masculina: estos son los trastornos que más afectan a los hombres en Costa Rica

Los hombres suelen ocultar la ansiedad detrás del trabajo y otras conductas. Conozca los diagnósticos frecuentes en la salud mental masculina según datos de la CCSS.

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Por Yucsiany Salazar
En el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental Masculina, analizamos cuáles son los principales diagnósticos de la CCSS a hombres en Psicología o Psiquiatría.
En el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental Masculina, analizamos cuáles son los principales diagnósticos de la CCSS a hombres en Psicología o Psiquiatría. (Canva /Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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