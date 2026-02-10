Mi Bienestar

¿La melatonina ayuda a dormir si hay ansiedad? Esto responde un experto

¿Funciona la melatonina para el insomnio si tengo ansiedad? Especialista explica por qué este suplemento no es un sedante y sus riesgos para la salud a largo plazo.

Por Yucsiany Salazar
La melatonina regula el reloj biológico, pero no actúa como sedante ni trata la ansiedad de fondo.
La melatonina regula el reloj biológico, pero no actúa como sedante ni trata la ansiedad de fondo. (Canva/Composición de Canva)







MelatoninaAnsiedadSalud del sueñoMi bienestar
