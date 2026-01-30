Fibrilación auricular: cómo detectar a tiempo si su corazón está en riesgo | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 11

Cuidar el corazón es una prioridad que a veces se deja pasar hasta que aparece un problema inesperado. La fibrilación auricular, una de las arritmias más comunes, puede afectar a personas de cualquier edad, desde jóvenes hasta adultos mayores. En casos más complicados, puede provocar insuficiencia cardíaca con el tiempo y favorecer la formación de coágulos que lleguen al cerebro u otras partes del cuerpo.

Por eso, en este episodio de Mi Bienestar, conversamos con Andrés Garzona, cardiólogo preventivo y deportivo de Zenit, para entender qué es la fibrilación auricular, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y qué se puede hacer para prevenir complicaciones. Le invitamos a dedicar 14 minutos a su salud cardíaca.