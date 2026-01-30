Mi Bienestar

Fibrilación auricular: cómo detectar a tiempo si su corazón está en riesgo | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 11

Conozca los factores de riesgo y señales de la fibrilación auricular para cuidar su corazón y prevenir complicaciones graves.

Por Yucsiany Salazar
La disección coronaria puede causar un infarto incluso en personas jóvenes o sin colesterol alto.
La fibrilación auricular puede pasar desapercibida. Detectarla a tiempo salva su corazón. (Canva/Composición de Canva)







Fibrilación auricularCardiologíaSaludMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

