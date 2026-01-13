Mi Bienestar

El ‘nuevo yo’ de enero: el efecto silencioso de las redes en sus metas|Videopodcast Mi Bienestar Ep. 10

Propósitos de enero, comparaciones y presión digital: en este episodio de Mi bienestar, una psicóloga explica cómo elegir metas propias y proteger la salud emocional al inicio del año.

Por Yucsiany Salazar
El fin de año funciona como una pausa que revela heridas emocionales y expectativas que muchas veces no se dicen en voz alta.
Enero puede impulsar cambios positivos, pero también expectativas ajenas: las redes sociales influyen más de lo que parece en las metas. (Canva/Composición de Canva)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

