El ‘nuevo yo’ de enero: el efecto silencioso de las redes en sus metas|Videopodcast Mi Bienestar Ep. 10

Enero puede impulsar cambios positivos, pero también expectativas ajenas: las redes sociales influyen más de lo que parece en las metas.

Para muchas personas, enero llega con listas de metas, entusiasmo y una sensación de “empezar de cero”. Sin embargo, si no se reflexiona a tiempo, es fácil terminar persiguiendo objetivos que no nacen de deseos propios, sino de la presión —a veces silenciosa— de las redes sociales.

En este episodio de Mi Bienestar, conversamos con Olga Ruiz, psicóloga del Centro Terapéutico Fátima y parte de la red médica Medismart, para entender cómo identificar metas auténticas, proteger la salud emocional y empezar el año con expectativas más realistas. Le invitamos a dedicar 14 minutos a su bienestar emocional.