Cáncer de mama: la prueba que puede salvar vidas y cómo acceder a mamografías por ¢5.000

En el Día Mundial contra el Cáncer, conozca por qué la mamografía es clave para detectar el cáncer de mama a tiempo

Por Yucsiany Salazar
Conozca los síntomas reales del cáncer de mama y cuándo acudir a un especialista.
El cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte en mujeres, según el Ministerio de Salud. (Canva/Composición de Canva)







