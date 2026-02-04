Cáncer de mama: la prueba que puede salvar vidas y cómo acceder a mamografías por ¢5.000

El cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte en mujeres, según el Ministerio de Salud.

En el Día Mundial contra el Cáncer, la prevención y el diagnóstico oportuno vuelven al centro de la conversación. En Costa Rica, el cáncer es actualmente la segunda causa de muerte en la población general y la primera causa de mortalidad prematura, es decir, en personas entre los 30 y 69 años, según datos del Ministerio de Salud.

Dentro de ese panorama, el cáncer de mama continúa siendo el más frecuente en mujeres, lo cual refuerza un mensaje importante: detectar el cáncer de mama a tiempo marca una diferencia real en el pronóstico, el tratamiento y la supervivencia.

Lo que debe saber:

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres y la principal causa de muerte por esta enfermedad en la región.

La mamografía digital con tomosíntesis es el método más efectivo, con una precisión de hasta el 90% para detectar lesiones no palpables.

La iniciativa “Ya es Hora” ofrece mamografías a ¢5.000 durante todo el año para facilitar el acceso a un diagnóstico temprano.

Mamografía: la principal herramienta para detectar el cáncer de mama a tiempo

La mamografía es el método más eficaz para identificar el cáncer de mama en etapas tempranas, incluso antes de que existan síntomas o lesiones palpables. Se trata de un estudio de imagen que utiliza rayos X para detectar alteraciones muy pequeñas, como microcalcificaciones, que pueden ser los primeros signos de la enfermedad.

Durante el examen, el seno se coloca entre dos placas que lo comprimen brevemente para obtener imágenes claras: se realizan tomas desde distintos ángulos para evaluar toda la mama y los ganglios axilares. En caso de hallazgos sospechosos, se pueden realizar imágenes adicionales de compresión focal para un análisis más detallado.

Álvaro Peña, senólogo del Hospital Metropolitano, explica que realizarse la mamografía en centros con mamógrafo digital con tomosíntesis mejora la detección de lesiones pequeñas y aumenta de forma significativa la precisión diagnóstica. En mujeres con mamas densas, este estudio suele complementarse con ultrasonido mamario.

Autoexamen: útil para conocer el cuerpo, pero no sustituye los estudios médicos

El autoexamen de mama es una práctica recomendada para que las mujeres se familiaricen con la forma y textura de sus senos y puedan identificar cambios. Sin embargo, el especialista insiste en que no reemplaza la mamografía ni el ultrasonido.

Según Peña, muchas mujeres pueden confundir estructuras normales con bultos, y cuando perciben una alteración real, el cáncer ya puede encontrarse en una etapa más avanzada. Señales como hundimientos, secreción por el pezón, enrojecimiento o cambios en la piel deben motivar una consulta médica inmediata.

“Un estudio de imagen, mamografía o ultrasonido a tiempo sí salva vidas. Eso es importantísimo“, recalcó.

¿Cuándo realizarse la mamografía?

Las recomendaciones generales incluyen:

Mujeres sin antecedentes familiares: mamografía anual a partir de los 40 años.

mamografía anual a partir de los 40 años. Con antecedentes familiares de cáncer de mama: iniciar los controles 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar.

iniciar los controles 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar. Menores de 40 años con factores de riesgo: ultrasonido mamario como estudio inicial.

En muchos casos, la combinación de mamografía y ultrasonido permite una evaluación más completa.

Realizarse la mamografía a tiempo es clave para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. (Canva/Canva)

Acceso a detección temprana: mamografías a ¢5.000 durante todo el año

Ante este escenario, ‘Ya es Hora’, una iniciativa que busca salvar vidas mediante la detección temprana, abrió las inscripciones para su edición 2026 con mamografías a un costo simbólico de ¢5.000, disponibles durante todo el año.

Esta alianza empresarial privada inició en junio de 2024 y ya ha tenido un impacto significativo en la detección oportuna del cáncer de mama.

7.268 mamografías realizadas

782 ultrasonidos

72 biopsias

23 casos de cáncer de mama detectados

Solo en 2025 se realizaron 5.500 mamografías, cifra que se espera igualar o incluso superar este año.

La campaña cuenta con un enlace de inscripción que incluye criterios médicos para priorizar a las mujeres con mayor riesgo, usted puede acceder haciendo clic aquí o ingresando a yaeshoracr.com.