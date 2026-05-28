Lupus: la enfermedad que puede empezar en la piel y terminar comprometiendo los riñones sin dar señales evidentes

El lupus no siempre tiene la misma intensidad ni afecta los mismos órganos.

Una leve hinchazón en los tobillos, cansancio persistente o una presión arterial más alta de lo habitual pueden parecer problemas menores. Sin embargo, en una persona con lupus, estas señales podrían ser la primera advertencia de que la enfermedad está afectando uno de los órganos más importantes del cuerpo, los riñones.

Francis Orozco, médico general de la clínica Hikma y quien forma parte de la red médica de MediSmart explica que esta enfermedad autoinmune puede extender su impacto mucho más allá de los síntomas visibles y el compromiso renal representa una de sus complicaciones más delicadas.

Lo que debe saber:

No tiene cura. Afecta varios órganos. Puede afectar a cualquier persona, pero es más frecuente en las mujeres.

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico que normalmente protege al cuerpo de infecciones y agentes externos, comienza a atacar tejidos sanos por error.

Esto genera inflamación y puede afectar distintos órganos como la piel, las articulaciones, los riñones, los pulmones, el corazón e incluso el sistema nervioso.

“El lupus puede afectar los riñones cuando el sistema inmunológico los inflama por error, una condición llamada nefritis lúpica. Esto dificulta que los riñones filtren bien la sangre y, si no se trata a tiempo, puede causar daño renal”, comentó la especialista.

Los riñones funcionan como un sistema de depuración natural que filtra la sangre, elimina desechos y regula diversas funciones esenciales del organismo. Sin embargo, las personas con lupus tienen dificultades para que este órgano filtre adecuadamente la sangre y, con el tiempo, puede provoca daño renal permanente e incluso insuficiencia renal si no se recibe tratamiento.

Uno de los principales retos es que el problema suele avanzar de manera silenciosa. En muchos casos, los síntomas iniciales son sutiles y pueden confundirse con otras condiciones.

Para Orozco, es importante es vital reconocer los signos de alerta, entre los que destacan:

Hinchazón en pies, piernas o párpados.

Aumento de la presión arterial.

Orina espumosa.

Presencia de sangre en la orina.

Fatiga o cansancio excesivo.

La aparición de cualquiera de estos síntomas debe motivar una valoración médica, especialmente en pacientes que ya han sido diagnosticados con lupus.

“Una persona con lupus estable durante meses o años podría comenzar a experimentar una leve inflamación en los tobillos y presentar cifras elevadas de presión arterial. Aunque estos cambios parezcan poco importantes, los exámenes podrían revelar la presencia de proteínas en la orina, uno de los indicadores más relevantes de daño renal”, detalló la médico.

En algunos casos, se puede solicitar una biopsia renal para confirmar si existe nefritis lúpica y determinar el grado de afectación en los riñones. Afortunadamente se controla cuando se diagnostica oportunamente.

El lupus afecta principalmente a mujeres jóvenes entre los 15 y los 45 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

Lupus cutáneo y sistémico

Lupus cutáneo afecta principalmente la piel y se manifiesta con lesiones, manchas, enrojecimiento o sensibilidad al sol.

Lupus sistémico afecta la piel y también órganos internos como los riñones, pulmones, corazón o cerebro.

Según Orozco, el lupus no tiene una cura definitiva, aunque existen tratamientos que permiten controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Los medicamentos más utilizados incluyen hidroxicloroquina, corticoides e inmunosupresores.

"Más allá de los fármacos, el control del lupus exige cambios estrictos en el estilo de vida. La medida más crítica es la fotoprotección pues el paciente debe aplicar bloqueador solar FPS 50+ cada tres horas y usar ropa con filtro UV, ya que el sol detona los brotes“, confirmó la profesional.

Otras medidas incluyen hábitos de vida saludable como sueño reparador y eliminación absoluta del tabaquismo.

La prueba principal para detectar el lupus es el ANA (anticuerpos antinucleares), que identifica anticuerpos contra partes del núcleo de las células. Suele ser positiva en la mayoría de los pacientes con lupus, pero no confirma la enfermedad por sí sola, según la Alianza para la Investigación del Lupus.

Más allá de los síntomas físicos, el lupus tiene un profundo impacto en la calidad de vida. La fatiga crónica, el dolor persistente y la incertidumbre sobre los brotes pueden afectar el desempeño laboral, las relaciones personales y la salud mental.

Por esa razón, no es extraño que los pacientes desarrollen ansiedad, depresión o problemas de sueño, especialmente cuando la enfermedad se encuentra activa.

El lupus afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, especialmente entre los 15 y los 45 años. También es más común en personas con antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes y en ciertos grupos poblacionales como personas afrodescendientes, hispanas y asiáticas.

Además, las lesiones visibles en la piel pueden generar inseguridad y afectar la autoestima, particularmente en personas jóvenes.