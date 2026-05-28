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Lupus: la enfermedad que puede empezar en la piel y terminar comprometiendo los riñones sin dar señales evidentes

Francis Orozco, médico general: ‘El lupus puede afectar los riñones cuando el sistema inmunológico los inflama por error’

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Por Libia Solano Meza
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El lupus no siempre tiene la misma intensidad ni afecta los mismos órganos. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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