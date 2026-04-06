El País

Salud mental en Costa Rica: ¿Cómo actuar ante una crisis suicida?

La psicóloga Viviana García explica cómo identificar señales de alerta y qué hacer si presencia un intento de suicidio.

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Por Yucsiany Salazar
Una pareja sentada.No se les ve el rostro. Son un hombre y una mujer. Se entrelazan las manos.
Expertos enfatizan que la escucha activa y la contención emocional son herramientas clave para intervenir durante una crisis de salud mental. (Shutterstock/Shutterstock)







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Salud mentalSuicidioCosta Rica
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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