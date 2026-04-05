El País

¿Está Costa Rica preparada para atender emergencias por intentos de suicidio? Alcalde de Montes de Oca advierte vacíos en protocolos

Tras un incidente en Circunvalación Norte, el alcalde Domingo Argüello cuestiona la falta de especialistas y coordinación interinstitucional ante crisis de salud mental.

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Por Yucsiany Salazar
Una persona sin rostro da la mano a otra persona que no se ve. Solo se le ve una mano en señal de pedir ayuda. Al fondo, el ciello azul.
Entre las metas del Plan Nacional de Salud Mental 2024-2034 está reducir el comportamiento suicida y las consultas por ansiedad en servicios de salud. (Shutterstock /Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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