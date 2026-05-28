‘Es totalmente válido pedirle a la pareja exámenes de transmisión sexual’| Videopodcast Mi Bienestar T2 - E7

Las ITS pueden aparecer incluso en parejas estables si no se hacen chequeos y muchas veces los síntomas son silenciosos.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son enfermedades que se contagian principalmente durante las relaciones sexuales, ya sea vaginales, anales u orales. Pueden ser causadas por bacterias, virus o parásitos, y afectan a hombres y mujeres por igual, sin importar la edad o el número de parejas sexuales.

Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Metropolitano y quien forma parte de la red clínica MediSmart, detalló la importancia de protegerse con preservativo, revisar cambios en el cuerpo y hacerse exámenes periódicos.

“Es totalmente válido pedirle a la pareja exámenes de transmisión sexual“, aseguró la especialista.