Infecciones de transmisión sexual (ITS): síntomas, riesgos y cómo prevenirlas

No existe la “relación 100% segura” sin cuidado. Las ITS pueden aparecer incluso en parejas estables si no se hacen chequeos y muchas veces los síntomas son silenciosos.

Empezar la vida sexual sin información puede ser más riesgoso de lo que piensa debido a que las infecciones de transmisión sexual (ITS) no siempre muestran síntomas, pero pueden afectar su salud a largo plazo. Conocer los riesgos, usar preservativo, vacunarse y hacerse chequeos médicos de forma regular son las mejores formas de protegerse.

Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Metropolitano y quien forma parte de la red clínica Mediasmart, aclaró que los cambios en el cuerpo como flujo inusual, ardor o dolor son señales de alerta que no deben ignorarse.

Lo que debe saber:

Se contagian por sexo vaginal, anal u oral. Algunas enfermedades no presentan síntomas al inicio y muchas no tienen cura. Debe asistir al médico ante cualquier síntoma inesperado.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son enfermedades que se contagian principalmente durante las relaciones sexuales, ya sea vaginales, anales u orales. Pueden ser causadas por bacterias, virus o parásitos, y afectan a hombres y mujeres por igual, sin importar la edad o el número de parejas sexuales.

“La lista de infecciones de transmisión sexual es larga podemos hablar de clamidia, gonorrea, herpes, sífilis, hepatitis B, virus de inmunodeficiencia humana, virus del papiloma humano, es que son muchísimas y es importante informarse, porque a cualquiera le puede pasar”, afirmó Porat.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que existen más de 30 bacterias, virus y parásitos que se pueden transmitir durante el sexo, ya sea vaginal, anal u oral. Algunas infecciones también pueden pasar de madre a hijo o incluso por transfusiones de sangre contaminada. Entre todas ellas, siete son las que causan la mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual en el mundo.

La clamidia, es una infección bacteriana que al inicio no suele presentar síntomas. Sin embargo, si no se trata, puede provocar complicaciones como infertilidad o enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres.

Otra infección de transmisión sexual común es la gonorrea, que puede generar secreciones anormales y dolor al orinar, aunque también puede ser asintomática.

El herpes genital se manifiesta con ampollas o llagas dolorosas en la zona genital y, aunque no tiene cura, puede controlarse con tratamiento médico.

Por su parte, la sífilis es otra infección importante que evoluciona por etapas. En su fase inicial puede manifestarse con una llaga que no causa dolor, pero con el tiempo puede afectar órganos vitales si no se atiende.

La Hepatitis B, se transmite a través de sangre y fluidos como el semen o el vaginal. Además, afecta el hígado y puede volverse crónica si no se detecta a tiempo.

Mientras tanto el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), ataca el sistema inmunológico y requiere tratamiento de por vida.

Otra infección relevante es el virus del papiloma humano (VPH), muchas personas lo contraen en algún momento de su vida sin presentar síntomas, aunque ciertos tipos pueden causar verrugas o estar relacionados con distintos tipos de cáncer.

“El uso del preservativo es fundamental, aunque en el caso del VPH no garantiza una protección total; por eso se recomienda la vacunación”, señaló la especialista.

Protegerse con preservativo, revisar cambios en el cuerpo y hacerse exámenes periódicos es la forma más efectiva de mantenerse sano. (Canva/Canva)

Sobre los síntomas por ITS, la especialista señaló que muchas infecciones pueden ser silenciosas, pero hay señales de alerta:

En mujeres aparece el dolor pélvico, ardor al orinar o flujo vaginal con olor o color diferente.

En hombres, se da el ardor, picazón, enrojecimiento o verrugas.

Incluso reiteró que cualquier cambio repentino después de tener relaciones debe ser consultado con un profesional. Porat también desmintió la idea de que las parejas estables no corren riesgo.

“Es totalmente válido pedirle a la pareja exámenes de transmisión sexual; eso también es parte del cuidado para ambos, es recomendable hacerse análisis, porque pueden existir infecciones previas desconocidas”, destacó la ginecóloga.

Respecto a las pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS), Porat indicó que no es necesario asistir a las mismas en ayunas o tener alguna preparación especial, pues cualquier laboratorio privado permite realizar un panel completo de análisis. Así se puede detectar y tratar a tiempo, rompiendo la cadena de transmisión.

Cifras sobre infecciones de transmisión sexual (ITS).

Según la OMS, cada día, más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contraen una infección de transmisión sexual (ITS) que se puede curar, la mayoría de las cuales no causan síntomas.

La organización detalla que las ITS afectan directamente a la salud sexual y reproductiva y pueden dar lugar a estigmatización, esterilidad, cáncer y complicaciones del embarazo, además de aumentar el riesgo de infectarse por el VIH.

Por esa razón, Porat enfatizó en que reconocer que las ITS existen, entender cómo se transmiten y saber cómo prevenirlas son pasos clave para proteger la salud y promover una vida sexual responsable.