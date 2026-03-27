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Infecciones de transmisión sexual (ITS): síntomas, riesgos y cómo prevenirlas

Muchas no presentan señales, pero pueden afectar su salud a largo plazo

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Por Libia Solano Meza
No existe la “relación 100% segura” sin cuidado. Las ITS pueden aparecer incluso en parejas estables si no se hacen chequeos, y muchas veces son silenciosas.
No existe la “relación 100% segura” sin cuidado. Las ITS pueden aparecer incluso en parejas estables si no se hacen chequeos y muchas veces los síntomas son silenciosos. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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