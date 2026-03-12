Mi Bienestar

Vacuna contra el VPH: a qué edad aplicarla y por qué es clave para prevenir el cáncer

Más del 80% de las personas estará expuesta al Virus del Papiloma Humano (VPH)

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Cada año, cerca de 300 mujeres en Costa Rica son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. En la mayoría de los casos, la causa es el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección común pero prevenible.
Cada año se diagnostican aproximadamente 300 casos de cáncer de cuello uterino en el país y alrededor de 140 mujeres fallecen por esta causa en Costa Rica. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarVirus del Papiloma Humano (VPH)Infecciones de transmisión sexual
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.