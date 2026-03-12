Vacuna contra el VPH: a qué edad aplicarla y por qué es clave para prevenir el cáncer

Cada año se diagnostican aproximadamente 300 casos de cáncer de cuello uterino en el país y alrededor de 140 mujeres fallecen por esta causa en Costa Rica.

Un virus silencioso, extremadamente común y muchas veces invisible que puede desencadenar uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres. El Virus del Papiloma Humano (VPH) está detrás de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, pero hoy existe una herramienta clave para prevenirlo: la vacunación.

José Carlos Vargas, jefe de Farmacias de la División Salud de Grupo Montecristo, quien forma parte de la red de Clínica MediaSmart, nos explica sus síntomas y los controles médicos para evitar esta enfermedad.

Lo que debe saber:

1- Es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo.

2- La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas.

3- La vacunación permite eludir las variantes más peligrosas del virus.

El VPH comprende más de 150 tipos de virus que se transmiten mediante contacto sexual, vaginal, anal u oral. Esta es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo entre hombres y mujeres.

Según Vargas se recomienda poner la vacuna a los menores entre los 9 y 14 años, antes del inicio de la vida sexual. Aplicarla permite que los niños y niñas desarrollen anticuerpos que los protegerán en la adultez, cuando existe mayor riesgo de exposición al virus.

Además, indica que la vacunación es actualmente una de las herramientas más efectivas para prevenir las infecciones ya que no existe un tratamiento para eliminar el virus como tal.

Algunas de las preguntas frecuentes sobre el VPH son:

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños entre 9 y 14 años. También adolescentes y adultos jóvenes según indicación médica y si estos ya iniciaron su actividad sexual.

¿Por qué aplicarla alrededor de los 10 años?

Porque el organismo genera una respuesta inmunológica más fuerte y produce anticuerpos que protegen en la adultez.

¿Pueden vacunarse quienes ya iniciaron relaciones sexuales?

Sí. La vacuna protege frente a varios tipos del virus, incluso si ya hubo exposición a alguno.

¿Los hombres también deben vacunarse?

Sí. El VPH puede causar verrugas y cáncer en hombres, además de contribuir a la transmisión.

¿La infección por VPH puede repetirse?

Sí. El VPH puede repetirse, ya sea debido a una nueva exposición a otra cepa o a la reactivación de una infección previa.

¿Pueden las personas con VPH tener relaciones sexuales?

Sí. Las personas con VPH pueden tener relaciones sexuales, usando preservativo y evitando el contacto cuando haya verrugas.

En las mujeres, ¿la vacuna puede reemplazar el papanicolau?

No. Las mujeres deben continuar con pruebas de detección periódicas.

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus de transmisión sexual que en los hombres también puede provocar cáncer en ano, cavidad oral y pene. (Shutterstock/Shutterstock)

Para el médico José Carlos Vargas, los cuidados son importantes ya que se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas entrará en contacto con el virus en algún momento de su vida.

“El preservativo contribuye a reducir la posibilidad de contagio del VPH, pero no elimina totalmente el riesgo, ya que el virus puede transmitirse por contacto con piel que queda expuesta”, detalló el especialista.

Cuando se adquiere el VPH en muchos casos, el sistema inmunológico elimina el virus de forma natural; sin embargo, cuando la infección persiste durante varios años puede provocar cambios en las células que eventualmente pueden evolucionar hacia distintos tipos de cáncer.

Para Vargas, el cáncer de cuello uterino es el más común asociado al VPH, aunque el virus también puede causar cáncer de vagina, vulva, ano y orofaríngeo, además, de verrugas genitales.

“Una característica del VPH es que se trata de un virus que no presenta síntomas lo que hace que muchas personas desconozcan que están infectadas, por eso se retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de complicaciones, se trata de una falsa sensación de seguridad que puede salir caro”, explicó el médico.

El VPH también puede afectar a los hombres, provocando verrugas genitales y algunos tipos de cáncer.

“Una persona que ya tuvo el VPH puede volver a contraerlo porque existe una gran variedad de serotipos, y la exposición inicial generalmente no cubre todos la diversidad de los virus. Por esta razón, la vacuna se recomienda incluso después de haber tenido el VPH, ya que protege contra los serotipos a los que la persona no ha estado expuesta”, detalló Vargas.

Campaña de vacunación

En el mes del Día Internacional de la Concientización sobre el VPH, Grupo Montecristo y el Hospital Metropolitano impulsan acciones orientadas a fortalecer la prevención y facilitar el acceso a la vacunación.

Como parte de estas iniciativas, durante los meses de marzo y abril se estará desarrollando una campaña de vacunación contra el VPH, que busca ampliar el acceso a esta herramienta preventiva y promover una cultura de cuidado oportuno de la salud.

En Costa Rica cerca de 300 mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer de cuello uterino y alrededor de 140 fallecen a causa de esta enfermedad, una condición que en la mayoría de los casos está directamente relacionada con la infección persistente por el Virus del Papiloma Humano (VPH), según datos del Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Tumores.

Algunas recomendaciones para reducir el riesgo de contagio son:

Vacunarse contra el VPH según las indicaciones médicas.

Realizar controles periódicos.

En mujeres practicarse pruebas de detección como el Papanicolau.

Utilizar preservativo.

Informarse sobre las formas de transmisión y prevención del virus.

Promover la vacunación tanto en mujeres como en hombres.

La vacunación, junto con el tamizaje oportuno, permite reducir significativamente el riesgo de desarrollar cáncer asociado al VPH.