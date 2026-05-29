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Hipertensión: ‘El síntoma más común del hipertenso es no sentir nada’

Andrés Garzona, cardiología: ‘Muchas veces pensamos que una persona joven, atlética y saludable no puede tener hipertensión y eso retrasa el diagnóstico’

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Por Libia Solano Meza
hipertensión arterial Mi bienestar
hipertensión arterial Mi bienestar (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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