Mi Bienestar

Lilliana Estrada, medicina del sueño: ‘El estrés es una de las principales causas del insomnio en la población actual’

El uso de pantallas, estrés y ansiedad son algunos de los factores detrás del insomnio

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Por Libia Solano Meza
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El insomnio puede ser agudo o crónico, y su diagnóstico depende de la frecuencia y duración de los síntomas. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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