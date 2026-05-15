Mi Bienestar

¿Se enoja por todo? La ira constante puede ser una señal de agotamiento emocional

Jeimy Agudelo, especialista en psicología: ‘No quiero convertirme en alguien que mi familia tenga miedo de hacer enojar’

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
ira y enojo Mi bienestar
Vivir bajo presión constante puede convertir el cansancio emocional en enojo permanente. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarIra y enojoOMS
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.