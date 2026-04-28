Columnistas

Qué es ‘rage bait’ y por qué un medio lo eligió como el término del año en 2025

Nuestra indignación ya no es una fuerza movilizadora, sino que está siendo instrumentalizada para paralizarnos

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Por Andrea Vásquez R.
Rage bait, palabra del año en Oxford Press. Carnada de la indignación. El método de provocar enojo para ganar clics en web
Nos vinculamos con los contenidos que nos exasperan, damos clics y hacemos comentarios, sin saber que somos los rehenes obedientes de odiosas estrategias de "marketing". (Shutterstock/Imagen)







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