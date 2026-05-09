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El bullying también afecta a adultos mayores: señales que no debe ignorar

Jeimy Agudelo, especialista en psicología: ‘El temor más grande muchas veces no es el bullying en sí, sino quedarse completamente solo’

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Por Libia Solano Meza
En muchos hogares, el bullying hacia personas mayores no se reconoce como violencia, aunque frases cotidianas y el control de decisiones afecten su autonomía emocional.
En muchos hogares, el bullying hacia personas mayores no se reconoce como violencia, aunque frases cotidianas y el control de decisiones afecten su autonomía emocional. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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