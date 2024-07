‘Bullying’: Definición, causas y cómo detenerlo según una psicóloga

El término bullying ha resonado en los últimos días. En esta nota se explican su definición, causas y consejos para detenerlo, según la doctora Ingrid Naranjo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) en una entrevista con La Nación.

¿Qué es el ‘bullying’?

Naranjo define el bullying como una violencia extrema en los espacios educativos. Este tipo de violencia es verbal, gestual, física y sistemática, tanto presencial como virtual, por lo que también se le conoce como ciberbullying. No es un acto aislado, sino que es progresivo e intencional, con el objetivo de dañar a un estudiante específico. Implica humillar, aislar y agredir física, verbal, sexual, patrimonial o económicamente a un compañero en el centro de estudio o fuera de él.

¿A quiénes afecta el ‘bullying’?

Naranjo indica que el bullying no se limita a un rango de edad específico. Afecta a estudiantes de todas las edades, incluso universitarios. También se presenta en colegios nocturnos. Sin embargo, entre adultos fuera de una institución educativa, la violencia se clasifica de manera diferente, como burla, humillación o denigración.

Causas del ‘bullying’

Las causas del bullying están relacionadas con el agresor. Este puede elegir hacer daño por celos, frustración, alguna necesidad o como una defensa anticipada para evitar ser víctima de bullying.

¿El ‘bullying’ comienza en el hogar?

El bullying no necesariamente comienza en el hogar. Sin embargo, la violencia se naturaliza cuando no hay límites o todo es permitido en casa. No es cierto que las condiciones socioeconómicas marginales generen automáticamente violencia en los entornos educativos. Tampoco se puede definir por una falta de valores en el hogar, ya que, aunque estos existan, el joven puede optar por hacer daño.

¿Cómo reconocer a una persona que es víctima o victimaria de ‘bullying’?

Hay indicadores para identificar a una víctima o un agresor de bullying. Se observan cambios en el comportamiento, el uso de dispositivos electrónicos, aislamiento, variaciones en el estado de ánimo y hábitos sociales. Estos comportamientos pueden escalar según la madurez y la edad del estudiante.

Un indicador de bullying es la regresión en el control de esfínteres, es decir, que se orina o si un niño se siente repentinamente enfermo sin causa médica evidente.

Acciones para prevenir el ‘bullying’

La doctora afirma que para prevenir el bullying, es esencial tratar directamente con las víctimas, hablar con ellas sobre su experiencia y hacerlas sentir cómodas para conversar. Naranjo enfatiza que no es ideal tratar el tema solo con recomendaciones, ya que la víctima probablemente ya intentó defenderse o denunciar sin éxito.

En el caso del agresor, también es crucial hablar directamente sobre su conducta y hacerle entender las consecuencias de sus acciones, involucrando a los padres si es menor de edad. Ambos casos deben tratarse por separado para entender las secuelas en la víctima y las responsabilidades del agresor.

¿Por qué una víctima de ‘bullying’ se ríe durante la agresión?

Durante una agresión, la víctima puede reírse como mecanismo de defensa para mostrar control de la situación, aunque no entienda lo que sucede o para evitar llorar y exponerse más, indica Naranjo.

El 'bullying' afecta a estudiantes de todas las edades, tanto en entornos presenciales como virtuales, generando secuelas duraderas.

Consecuencias del ‘bullying’ no resuelto

Las consecuencias del bullying no resuelto pueden durar hasta 40 años, afectando la vida adulta de la víctima. Es necesaria una intervención médica y multidisciplinaria adecuada, así como políticas claras de cero tolerancia en las instituciones educativas. Los agresores también deben entender que sus acciones tienen consecuencias y pueden terminar delinquiendo si no se detienen.

Naranjo asegura que el uso indiscriminado del término bullying para cualquier broma o humillación socava la importancia de los casos extremos de violencia en el ámbito educacional, que incluso pueden terminar con la vida de los estudiantes, por esa razón es importante reconocer cuándo se trata de uno de estos casos y cuándo no.