Mi Bienestar

Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: estos son los síntomas digestivos que no debe ignorar

Cada 19 de mayo, Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), se procura generar mayor conciencia sobre estas enfermedades

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Enfermedad Inflamatoria Intestinal
La EII suele diagnosticarse con mayor frecuencia entre los 15 y 30 años, aunque puede aparecer en cualquier etapa de la vida. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarSíndrome de Crohn y EIIEnfermedad de CrohnColitis ulcerosa (CUCI)Sistema digestivo
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.