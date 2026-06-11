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¿Le duele la cabeza después de comer? Estos alimentos y hábitos podrían estar detrás de una migraña

Conozca los alimentos ricos en histamina, mitos del ayuno y los hábitos diarios que, según una nutricionista, detonan las crisis de dolor de cabeza

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Por Yucsiany Salazar
Algunos alimentos se asocian con mayor frecuencia a las crisis de migraña en personas sensibles, entre ellos los embutidos, el chocolate, los productos ultraprocesados, el maní, los quesos maduros y la comida rápida.
Algunos alimentos se asocian con mayor frecuencia a las crisis de migraña en personas sensibles, entre ellos los embutidos, el chocolate, los productos ultraprocesados, el maní, los quesos maduros y la comida rápida. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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