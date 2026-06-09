Los cinco síntomas silenciosos de cáncer de próstata que no debe normalizar

El 65% de las muertes por cáncer de próstata ocurrió en hombres mayores de 75 años.

El cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte en los hombres en Costa Rica, en especial dentro de la población adulta mayor.

Así lo confirman los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, basados en los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los cuales indican que durante el 2024 ocurrieron 480 fallecimientos en el país por esta enfermedad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el 65% de estos decesos afectó a hombres de 75 años o más.

Lo que debe saber:

Los adultos mayores de 75 años concentran la mayoría de los decesos en el país, pero los controles médicos se recomiendan a partir de los 45 años.

Las principales dificultades se manifiestan en el sistema urinario, con dolor, interrupción del flujo o aumento en la frecuencia nocturna.

Puntarenas, Guanacaste y Cartago son las zonas del territorio nacional que registran las mayores tasas de mortalidad por cada 100.000 hombres.

Las señales que no debe ignorar

El oncólogo del Hospital Metropolitano, Dionisio Flores, explicó que un diagnóstico en etapas tempranas ofrece las mayores posibilidades de un tratamiento exitoso y un control real de la enfermedad.

“Muchas veces los síntomas aparecen cuando la enfermedad ya se encuentra más avanzada, por eso insistimos en la importancia de los controles médicos periódicos, especialmente en hombres mayores de 45 años o con antecedentes familiares”, detalló el médico.

Aunque el cáncer de próstata se desarrolla de forma silenciosa durante años, existen señales de alerta en el sistema urinario que usted nunca debería normalizar:

Dificultad para orinar.

Disminución o interrupción del flujo urinario.

Necesidad frecuente de ir al baño, en especial por la noche.

Dolor o ardor al orinar.

Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga.

En algunos casos, los pacientes también pueden presentar sangre en la orina o en el semen, molestias en la pelvis o en la zona lumbar y, en etapas ya avanzadas, dolor óseo o pérdida de peso involuntaria.

Factores de riesgo

Existen condiciones particulares que aumentan las probabilidades de desarrollar este tipo de tumor:

Edad avanzada.

Antecedentes familiares de la enfermedad.

Obesidad.

Sedentarismo son condiciones de peso.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el próximo 11 de junio, los especialistas hacen un llamado para prestar atención a la salud masculina. (Canva/Canva)

La prevención: el chequeo que salva vidas

Los médicos recalcan que la ausencia de síntomas no significa necesariamente que todo esté bien, por lo que los chequeos preventivos siguen siendo la herramienta fundamental para el cuidado de la salud masculina.

Flores detalló que uno de los principales retos actuales es que muchos hombres minimizan las molestias urinarias y se las atribuyen simplemente al envejecimiento. Esta conducta retrasa peligrosamente la consulta médica y el diagnóstico oportuno.

“Es importante entender que cambios en la frecuencia urinaria, molestias al orinar o dificultad para vaciar la vejiga no deben verse como algo normal de la edad sin una valoración médica previa. Un diagnóstico temprano puede ampliar significativamente las opciones de tratamiento y mejorar el pronóstico del paciente”, agregó Flores.

Por eso, los expertos recomiendan mantener los controles urológicos periódicos, realizarse pruebas de antígeno prostático específico (PSA) bajo indicación médica y adoptar hábitos saludables.

Las estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) muestran que durante el 2025 un total de 14.070 personas egresaron de los hospitales públicos tras recibir atención por este tipo de padecimientos, lo que representa un aumento del 13% en los últimos cinco años.

A nivel geográfico, el impacto de esta enfermedad se distribuye de la siguiente manera: