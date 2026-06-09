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Los cinco síntomas silenciosos de cáncer de próstata que no debe normalizar

Un total de 480 hombres murieron por cáncer de próstata en Costa Rica. Conozca los síntomas de alerta silenciosos y las recomendaciones de un especialista.

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Por Yucsiany Salazar
Un total de 480 hombres murieron por cáncer de próstata en Costa Rica en un año.
El 65% de las muertes por cáncer de próstata ocurrió en hombres mayores de 75 años. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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