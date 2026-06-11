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Migraña: qué puede comer para reducir la frecuencia e intensidad de las crisis

Junio es el Mes de Concientización sobre la Migraña. Conozca cuáles alimentos y rutinas diarias pueden aliviar la migraña, según una nutricionista

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Por Yucsiany Salazar
Los vegetales de hoja verde, el aguacate, las semillas y algunos pescados aportan nutrientes como magnesio y omega 3, que se han asociado con beneficios para las personas que padecen migraña.
Los vegetales de hoja verde, el aguacate, las semillas y algunos pescados aportan nutrientes como magnesio y omega 3, que se han asociado con beneficios para las personas que padecen migraña. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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